¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê27¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ä¤ÎºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁSP¡×¡£¿©ÉÊ¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤ÊÃÅ¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Ç®ÊÛ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£VTR¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢Îø¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅâÍÈ¤²¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°®¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Ìý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤ë¿Í¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡MCÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¡¢Â¼½Å¡¢·ù¤ä¤í¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿Â¼½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö·ù¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤â»ä¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤¹¤Ã¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°á¤ò¤Ï¤¬¤¹»Ò¤È¤«¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÍÈ¤²Êª¤âÁ´Éô¥®¥å¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ë¡Ê°®¤Ã¤Æ¡Ë¤·¤Æ¡¢ÍÈ¤²Êª¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ë¡Ê¾®¤µ¤¯¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ò¤È¤«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£ÂÎ·Á¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶Ã¤¤Î¿©½¬´·¤Ë¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼½Å¤Ï11Ç¯¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëHKT48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£