µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¡ÖËÜÅö¤Ëº£Æü¤ÏËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È½é²ó2¼ºÅÀ¤òÌÔ¾Ê¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÀ¨¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í1¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬26Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Çº£µ¨16ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ7²ó9°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢º£µ¨½é¤Î2ÅÐÈÄÏ¢Â³¾¡Íø¤È¤Ê¤ë5¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤Îº£µ¨8ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©¤Ë2µåÌÜÄ¾µå¤¬¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃæÁ°ÂÇ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë¤âº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£1»à¸å¡¢4ÈÖ¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¤Ë¿¿¤óÃæ¤ØÆþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤òº¸Íã¤Ø¤Î¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤Æ1ÅÀÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËöÊñ¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â2²ó¤«¤é4²ó¤Þ¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÂà¤±¤ë¤Ê¤ÉÇ´¤Ã¤¿¸Í¶¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤ËÄËº¨¤Î3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¸Í¶¿¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ëº£Æü¤ÏËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö½é²ó¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤½¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2²ó°Ê¹ß¤Ïµå¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯½çÄ´¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÆñ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¤È¿¾Ê¤Ç¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â²¿¥«½ê¤«¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡2²ó°Ê¹ß¡¢°Õ¼±Åª¤ËÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢½é²óÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅê¤²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÀ¨¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Îµå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤µå¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãµ¤¹Á°¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÀèÆ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´èÄ¥¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Í¶¿¡£
¡¡¡Ö½é²ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ëº£Æü¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ÁáÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿Ê¤áÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢½é²óÀ¨¤¤Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£