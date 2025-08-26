¡Ö¤ª¤©¡Á ±ø¤¤½¤¤¡×²¼Ãå¤òÀö¤ï¤»¤Ê¤¤ÍÜÊì¤ÎÁÔÀä¤¤¤¸¤á¡Ä½éÄ¬¤ò·Þ¤¨¤¿¾¯½÷¤¬ÂÑ¤¨¤¿Èá·à¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹
¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram(@yuppe2)¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬2021Ç¯¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ï´°·ë¸å¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌ¡²è¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Éã¤Î»à¸å¡¢ÍÄ¤¤¥¥è¤ÏÍÜ½÷¤È¤·¤Æ½ÇÉã¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥¥è¤Ï½éÄ¬¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢±ø¤ì¤¿²¼Ãå¤òÍÜÊì¤ËÀö¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Î¢ÊÖ¤·¤ÇÍú¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ²¿¤È¤«¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍÜÊì¤Ï¤µ¤é¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤òÂ³¤±¤¿¡Ä¡£
¤³¤ÎÁÔÀä¤ÊÀ¸Íý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºî¼Ô¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤·¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ä¤é¤µ¤Ï¡¢Æ±À¤È¤·¤Æ°ìÈÖÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ±¤¸½÷À¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÍÜÊì¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÀöÂõ¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¿²¼Ãå¤ò²ÈÂ²¤Ë»¯¤·¤¿¤ê¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¹ó¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ËÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
