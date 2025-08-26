JO1¡¦Çò´äÎÜÉ±¡¡Ä¶¥ì¥¢ÏÓ»þ·×¤Î´ÕÄê³Û¥Ô¥¿¥ê¤ÈÅö¤Æº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡ÖÀ¨¤¤À¨¤¤¡ª¡×
¡¡ÃËÀ11¿ÍÁÈ¡ÖJO1¡×¤ÎÇò´äÎÜÉ±¡Ê27¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦54¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£µ®½ÅÏÓ»þ·×¤ÎººÄê³Û¤ò¥Ô¥¿¥ê¤ÈÅö¤Æ¤¿¡£
¡¡º£²ó°ÍÍê¿Í¤ÎÃËÀ¤¬»ý»²¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Î·Á¸«¤ÎÏÓ»þ·×¡£ÆÃ¤Ëµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤º¤Ã¤È¤·¤Þ¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÀèÆü»þ·×¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤«¤éÄÁ¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»þ·×¤Ï¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢5Ç¯´Ö¤·¤«À½Â¤¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿1957Ç¯¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¡£°ÍÍê¿Í¤Ï300Ëü±ß¤ÈÍ½ÁÛ¤â¡¢ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¡Ä½é´ü¤ÎÊª¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç500Ëü¤¯¤é¤¤¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È500Ëü±ß¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¥Ô¥¿¥êÀµ²ò¡£
¡¡MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¡ß·Ï¯¤Ï¡ÖÎÜÉ±¤µ¤ó¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¡¼¥È¡ª¡×¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡ÖÀ¨¤¤À¨¤¤¡ª¡×¤È´ÕÄê³Û¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥êÅö¤Æ¤¿ÇòÀÐ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£
¡¡ÏÓ»þ·×¤Ï¡¢¥Ù¥¼¥ë¤¬Åö»þ¤ÎÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é2000Ëü±ß¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£