TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

»°É©¾¦»ö¤¬½©ÅÄ¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Î²­¹ç¤Ç·×²è¤·¤Æ¤­¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»°É©¾¦»ö¤ÏÀ¯ÉÜ¤«¤é»ö¶È¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ê¤É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ2021Ç¯¤«¤é½©ÅÄ¸©¤ÈÀéÍÕ¸©²­¤Î3¤Ä¤Î³¤°è¤ÇÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢·úÀß»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤¬¹âÆ­¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆºÎ»»¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢·×²è¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2·î¤Ë¤Ï·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¶ÈÀ­¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢·è»»¤Ç¤Ï524²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î·×²è¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤Î°ìÉô¤Ç¡¢»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤¬Å±Âà¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆ¤Ó¸øÊç¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£