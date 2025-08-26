¹Ô¤²á¤®¤¿»ØÆ³¤ÎÂ¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡¡¼«¿È¤Îµî½¢¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ä½é¤ÎÃÄÂÎÁí¹ç¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬µ¢¹ñ¡¡
¡¡¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚÊâ²Â¡¢°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡¢ÅÄ¸ýµ×Çµ¡¢À¾ËÜ°¦¼Â¡¢»°¹¥½é²»¡¢²ÖÂ¼²Æ¼Â¤é¤¬£²£¶Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡°Ò°µÅª»ØÆ³ÌäÂê¤Çº£¸å¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¤Î²÷µó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²á¿®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£²·î¤ËÂ¼ÅÄ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿»ØÆ³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬¹ç½É¤«¤éÎ¥Ã¦¡£Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¨²ñ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î¼¼Éú¹¼£Ä¹´±¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥àÆâ¤ÏÍÉ¤ì¤ËÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ï»³ºê¹À»ÒÁ°¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤ò½õ¸ÀÌò¤Ë²Ã¤¨ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¼ÅÄ»á¤ÏÂ³Åê¡£º£Âç²ñ¸å¤ËÀ®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¼ÅÄ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï°ì½ï¡£¤â¤¦£±ÅÙÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤âÊÌ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³Åê¤È¤Ê¤ì¤Ð»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤·Ñ¤°¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£