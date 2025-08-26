¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡Ä¡© ¿ûÌîÃÒÇ·¡¢Æâ³Ñ¤ò¥¨¥°¤ë¡ÈËâµå¡É¡Öµ°Æ»¥¨¥°¤¤¡×¼ê¸µ¤Ç±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ë¥·¥ó¥«¡¼¢ªÂÇ¼Ô¤ò1µå¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¡Öµð¿Í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º3¡¼4¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê8·î25Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¡¢Ëâµå¥·¥ó¥«¡¼¤¬¼ê¸µ¤Ç¶Ê¤¬¤ë½Ö´Ö
8·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î26Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÐ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¡È¤¨¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥«¡¼¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4²óÉ½¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿7ÈÖ¤Î¥»¥À¥ó¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ûÌî¤Ï¡¢½éµå¡¢Æâ³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È¡¢¤¨¤°¤ë¤è¤¦¤Ë±Ô¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë148km/h¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤Ï¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÂÇ¤ÁÂ»¤¸¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥¤¤Ë¡£°ì¸«¡¢¹¥µå¤Ë¸«¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿ûÌî¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¸÷¤ë1µå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿ûÌî¤Î¡È·×»»ÄÌ¤ê¤Î¥¢¥¦¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿1µå£÷¡×¡Öµ°Æ»¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ê¸µ¤ÇÊÑ²½¤·¤¹¤®¡×¡Ö¿ûÌî¤µ¤ó¤Ï¶Ê¤¬¤êÉý¤Þ¤Ç·×»»¤·¤Æ¤ë¤Î¥¹¥´¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¿ûÌî¤µ¤ó¡×¡Öµð¿Í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿ûÌî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1¤Ä1¤Ä¤Îµå¤Î¼Á¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ²½µå¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤Î¹â¤¤À©µåÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´û¤Ë2¥±¥¿¤ò¾¡¤Á¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÅê¼ê¿Ø¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é½ªÈ×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ç¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë