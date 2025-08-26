ÆÈ¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤ÎÆ°¤¤ËÆ±Ä´¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¡Ö¾µÇ§¤ÎÍ×·ïËþ¤¿¤µ¤ì¤º¡×
º£Ç¯9·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡Ö¹ñ²È¾µÇ§¤ÎÍ×·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ä´¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢G7¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤Û¤«¥«¥Ê¥À¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬º£Ç¯9·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÏÂ¤òÄ¹´üÅª¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÆ»¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¹ñ²È¤È¤·¤Æ¶¦Â¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö2¹ñ²È²ò·è¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï26Æü¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤ÏÆ±Ä´¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¡¡¥á¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤¹¤ëÍ×·ï¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥É¥¤¥Ä¤Ï¥æ¥À¥ä¿ÍÂçµÔ»¦¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
