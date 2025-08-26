µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¾²ÅÄ¤Ë´°ÇÔ¤Ç¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡¡Áª¼ê¤ËÊ³µ¯¤âÂ¥¤¹¡ÖÄ´»Ò°¤¤¤â²¿¤â¡¢µ¤¹ç¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡×
¡¡¡Ö¹Åç£´¡Ý£±µð¿Í¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤·¡¢£²Ï¢ÇÔ¤ÇÃù¶â¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î£±£²Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç´°Éõ¤òµö¤·¤¿¹ÅçÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¶ìÀï¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤éÀô¸ý¡¢ÀõÌî¡¢´Ý¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶Î¬¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡£È¬²ó£²»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø£±£´¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á°ìÌð¤òÊó¤¤¤¿¤¬¡¢¾²ÅÄ¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏÅê¤Î¸Í¶¿¤ò±ç¸î¤Ç¤¤º¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ±¤¸Åê¼ê¤Ë¤º¡¼¤Ã¤È²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¡£Åª³Î¤ÊÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£Ä¹´ü¥í¡¼¥É¤¬»Ï¤Þ¤ê¡ÖÄ´»Ò°¤¤¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£µ¤¹ç¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£