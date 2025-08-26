¡Ö¤ª¤¸¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡×½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç10Âå¡ÈÌÅ¡É¤ËÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¡¡¡È¤ª¤¸¡É¤ÎÃÄÂÎ¿¦°÷¤Î40ÂåÃË¤òÂáÊá¡¡²áµî¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤â¡Ä¿·³ã
º£Ç¯5·î¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»ÔÆâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¡¢10Âå¤ÎÌÅ¤ËÀÅª¤ÊË½¹Ô¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¸¤Î40ÂåÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ±ÛÃÏ¶è¤Ë½»¤àÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¿¦°÷¤Î40Âå¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï5·î4Æü¡¢»°¾ò»ÔÆâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¡¢10Âå¤ÎÌÅ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±°Õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ÏÌÅ¤¬¡Ö¤ª¤¸¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¼ñ»Ý¤Ç·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï²áµî¤Ë¤âÌÅ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·Ù»¡¤ÏÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÃË¤Î½»½ê¤äÇ¯Îð¡¢»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£