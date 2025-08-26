locofrank¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØResound¡Ù¤è¤ê¡ÖCHOICE¡×MV¸ø³«
locofrank¤¬9·î3Æü¡¢8ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØResound¡Ù¤òCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°ºî¡ØStories¡Ù°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØResound¡Ù¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖCHOICE¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖCHOICE¡×¤Ïlocofrank¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÀÁö¤¹¤ë¥Ó¡¼¥È¤È¥¥ìÌ£±Ô¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡¢Ë¤«¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´Þ¤à¼î¶Ì¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹âÍÈ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¤½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ç®¤¯¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
locofrank¤Ï½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÈIKKI NOT DEAD¡É¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹ÔÃæ¡£¤Þ¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢10·î3Æü¤ÎÂçºå¡¦Yogibo HOLY MOUNTAIN¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãReasound Tour 2025-2026¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£8th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØResound¡Ù
2025Ç¯9·î3Æü(¿å)
¡ÚCD¡ÛIKKI-1029
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§ IKKI NOT DEAD
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 Second prologue
02 CHOICE
03 My dear darling
04 Time to go
05 Continue
06 COUNTRY TOWN
07 Rainmaker
08 What¡Çs your name?
09 Favorite Background
10 Free to fly
11 LAST WORDS
12 Funrise
13 Reborn
¢£¡ãReasound Tour 2025-2026¡ä
¢§2025Ç¯
10·î03Æü(¶â)¡¡Âçºå Yogibo HOLY MOUNTAIN
10·î07Æü(²Ð)¡¡¹âÅÄÇÏ¾ì CLUB PHASE
10·î10Æü(¶â)¡¡»¥ËÚ KLUB COUNTER ACTION
10·î11Æü(ÅÚ)¡¡ÆÑ¾®ËÒ ELL CUBE
10·î13Æü(·î)¡¡È¬¸Í FOR ME
10·î14Æü(²Ð)¡¡µÜ¸Å KLUB COUNTER ACTION
10·î16Æü(ÌÚ)¡¡½©ÅÄ Club SWINDLE
10·î17Æü(¶â)¡¡¼òÅÄ MUSIC FACTORY
11·î01Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ GATTACA
11·î02Æü(Æü)¡¡Îë¼¯ ANSWER
11·î04Æü(²Ð)¡¡ÀéÍÕ LOOK
11·î05Æü(¿å)¡¡±ÛÃ« EASY GOINGS
11·î07Æü(¶â)¡¡²£ÉÍ F.A.D
11·î08Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬ UMBER
11·î23Æü(Æü)¡¡´ôÉì ants
11·î27Æü(ÌÚ)¡¡¹â¾¾ TOONICE
11·î29Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç 4.14
11·î30Æü(Æü)¡¡¾¾»³ WstudioRED
12·î09Æü(²Ð)¡¡À¹²¬ the five morioka
12·î10Æü(¿å)¡¡ÂçÁ¥ÅÏ KESEN ROCK FREAKS
12·î12Æü(¶â)¡¡ÀçÂæ MACANA
12·î13Æü(ÅÚ)¡¡¤¤¤ï¤ club SONIC
To be continued in 2026
¢£¡ãBloody Ash Pressure TOUR 2025¡ä
8·î20Æü(¿å)¡¡µþÅÔ¡¦µþÅÔ MUSE
locofrank / Garden of Chicken Cokes / Northern19 / RAINCOVER / 39degrees
8·î21Æü(ÌÚ)¡¡Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶ ANIMA
HAWAIIAN6 / locofrank / Northern19 / 39degrees
8·î22Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶ ²Ð±Æ
HAWAIIAN6 / Northern19
8·î27Æü(¿å)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í ÂÀÍÛ¤È¸×
locofrank / bacho / MARIO2BLOCK / ONIONRING
8·î28Æü(ÌÚ)¡¡´ôÉì¡¦´ôÉì ants
HAWAIIAN6 / locofrank / MARIO2BLOCK
8·î30Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦¿·ÂåÅÄ FEVER
locofrank / SABANNAMAN / JasonAndrew / urei
9·î06Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬ UMBER
HAWAIIAN6 / locofrank / Danablu / OwL
9·î07Æü(Æü)¡¡»³Íü¡¦¹ÃÉÜ KAZOO HALL
HAWAIIAN6 / locofrank / THE NO EAR / OVER ARM THROW
9·î10Æü(¿å)¡¡ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ HEAVEN¡ÇS ROCK VJ-2
locofrank / carabina / dustbox
9·î11Æü(ÌÚ)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸Í LIGHT HOUSE
locofrank / carabina / dustbox
9·î17Æü(¿å)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ MACANA
HAWAIIAN6 / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX
9·î18Æü(ÌÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤¤¤ï¤ sonic
HAWAIIAN6 / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX / urei
9·î21Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô SHELTER
SABANNAMAN / Mrs.WiENER / 39degrees
9·î22Æü(·î)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Á±¹Ô Z
HAWAIIAN6 / JasonAndrew
