2¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¸©Ä¹ÅçÄ®¤Î½»Âð²ÐºÒ¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ïº£·î25Æü¡¢Ä¹ÅçÄ®Â¢Ç·¸µ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¾å¿ð´ì¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢1³¬¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾å¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÎÊ¸¹á¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤ÈÌ¤½¢³Ø¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤È¤Î5¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤È¡¢Ê¸¹á¤µ¤ó¤È¼¡½÷¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤òÃÎ¤ë¿Í¤ä¶á½ê¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¡½÷¤Ïº£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¿Æý»ù¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¾Æ¤±À×¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Î°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿1¿Í¤ÏÊ¸¹á¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÊ¸¹á¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸1³¬¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡½÷¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï27Æü¤â¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Þ¤¹¡£
