A¤§! group¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤¬Áª¤Ö³Ú¶Ê¤ÎTOP10¤òÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÈ¯É½¡¡¥é¥¤¥ÖDVD¡ÖA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡×¼ýÏ¿¶ÊÂÐ¾Ý¤Ë
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×A¤§! group¤¬9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡×¤ÎBlu-ray/DVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´27¶Ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¡Ö#¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖ¸«¤»¤¿¤¤A¤§LIVE¡×¤ÎTOP10¤òÈ¯É½¤¹¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò9·î7Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁüÂè2ÃÆ
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï½é¤á¤ÆA¤§! group¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ÖÈà¤é¤Î¡È¸«¤»¤¿¤¤¡É¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤«¡¢À§Èó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢À¸ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î½é²óÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤àÁ´27¶Ê¤¬¼ýÏ¿¡£ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢½é²óÈ×¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¾®Åç·ò´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡ÖA¤§! group¤Î¤Û¤ó¤Þ¤ÎDNA¤ò¸«¤»¤í¡ªÈ³¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥à¡ª¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼³ÆÃÏ¤ÇÎ®¤ì¤¿±ÇÁü¤ËÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌÊÔ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÈMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ë60¥Ú¡¼¥¸¤ÎPHOTO BOOK¤¬Æ±º¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Ìó80Ê¬¤Î¸«±þ¤¨¤¢¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¶Ê¡ÖColorful Days¡×¡ÖAKAN¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
