£±£¹Æü¤«¤é¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ê¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º´Ø·¸¤ÎÈï³²³Û¤¬¤ª¤è¤½£±£³²¯£¶ÀéËü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£²ó¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤ë½»Âð¤ÎÈï³²¤Ï26Æü»þÅÀ¤Ç¡¢È¾²õ¤¬£±£¶¸®¡¢¾²¾å¿»¿å¤¬£´¸®¡¢¾²²¼¿»¿å¤¬£¶£²¸®¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ£¸£²¸®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÀçËÌ»Ô¤ÎÉ°ÌÚÆâÀî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÎËàÅöÀî¤äÇ½Âå»Ô¤Î°ÅÚÀî¤Ê¤É£¶¤Ä¤Î²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀÎÓ¿å»º´Ø·¸¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½£±£³²¯£¶ÀéËü±ß¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤äÂçÆ¦¤Ê¤É¤ÎÇÀºîÊªÈï³²¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÅÄ¤ò¶èÀÚ¤ë¤¢¤¼¤ÎÊøÍî¤äÎÓÆ»¤ÎÏ©¸ª¤ÎÊøÍî¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®Èï³²³Û¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£