¡Ú¾¾¸Í¶¥ÎØ¡¡G3»¸»¸¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡Û´äËÜ½Ó²ð¤¬V¡¡¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¾¾¸Í¶¥ÎØ³«Àß75¼þÇ¯µÇ°G3¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö»¸»¸¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â600Ëü±ß¡Ë¤Ï26Æü¡¢12R¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î´äËÜ½Ó²ð¤¬¾¾¸ÍµÇ°3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ÊÅöÃÏ¤Ç¤ÎµÇ°¤ÏÀéÍÕ¡¢¼è¼ê¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤â´Þ¤á5ÅÙÌÜ¤ÎV¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£´äËÜ¤ÎG3Í¥¾¡¤Ï24Ç¯3·î¤Î°ËÅì°ÊÍè6ÅÙÌÜ¡£
¡¡¿¼Ã«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¿¼Ã«¡½´äËÜ¡½»°Ã«¡½ÎëÌÚ¡½±«Ã«¡½¿À»³¡½ËÌÄÅÎ±¡½¾®Àî¡½±àÅÄ¤Ç¼þ²ó¡£ÀÄÈÄH¤Ç¿¼Ã«¤¬ËÌÄÅÎ±¤òÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¡£ÃæÃÄ¤ËÊ¡²¬¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢7ÈÖ¼ê¤¬ÎëÌÚ¤Ë¡£¿¼Ã«¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ°ìËÜËÀ¡£ºÇ½ªH²á¤®¤«¤éÎëÌÚ¡¢2³Ñ¤«¤éËÌÄÅÎ±¤¬·þ¤ë¤ÈB²á¤®¤«¤é´äËÜ¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥Æ¤ËÆ§¤à¡£¸åÂ³¤òÎ¥¤·¤Æ´äËÜ¤¬Í¥¾¡¡£»°Ã«¤ÏÎ¥¤ì¡¢¾®Àî¤È±àÅÄ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß2¡¢3Ãå¡£
¡¡´äËÜ¤Ï¡Ö¿¼Ã«·¯¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¤¹ç¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ÏÊÌÀþ¤Ï»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Çµ¤»ý¤Á¤Èµ¤¹ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡£ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤ÆÁ°¤ËÆ§¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê»°Ã«¡ËÀ¯»Ë¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥¤¥ó¤ÎÃç´Ö¤ËºÇ·ÉÎé¤·¤¿¡£
¡¡É½¾´Âæ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¡Ö¾¾¸Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿4000¿ÍÄ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë½ÀÏÂ¤Ê¡È´äËÜ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤ÇºÇ¹â¤Ë¥¢¥¬¤ë²Æº×¤ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£