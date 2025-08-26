½ÄÃÖ¤¡¦ÅðÆñÂÐºö¡¦²ÙÊª¥¥ã¥ê¥¢¡ª¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¿·À¤ÂåÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É
³¹Ãæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÜÆ°¤ËÊØÍø¤ÊÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Èº¤¤ë¤Î¤¬Ää¤á¤ë¾ì½ê¡£³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÅðÆñ¤ä¥¤¥¿¥º¥é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ²È¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤¦¤ÈÉý¤ò¤È¤ë¤·¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡È½ÄÃÖ¤¡É¡£¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë3ÃÊÊÑ·Á¤¹¤ë¡¢ÆÈ¼«Àß·×¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÖKB-S350¡×¡Ê17Ëü5000±ß¡Ë¤¬AVIOT¡Ê¥¢¥Ó¥ª¥Ã¥È¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AVIOT¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«Ãæ¡£
º£²ó¤ÏAVIOT¤È¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë²Ï¿¹Àµ¼£¡Ê¤«¤ï¤â¤ê ¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë»á¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAVIOT Ridepiece Project¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î²Ï¿¹»á¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Í¥ª¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¼ÖÂÎ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
·øÏ´À¡¢·ÚÎÌ¡¢¿¶Æ°µÛ¼ýÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶âÀ½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼ÖÂÎ¤Ë¤Ï¡¢»ý¤Á¼ê¤È¥«¥¦¥ë¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ë°ìÂÎ·¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ä¡¢¥á¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à²¼Éô¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥¤¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ËþºÜ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµæ¶Ë·Ï¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬3ÃÊÊÑ·Á¤¹¤ë¡È3Way¥ô¥¡¥ê¥¢¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡É¤Ç¤¹¡£¼ÖÂÎÃæ±û¤Ë¤¢¤ëÄÌ¾ï¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸åÎØ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆÃµö½Ð´êÃæ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3ÄÌ¤ê¤ÎÌò³ä¤òÈ¯´ø¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ç¡¢¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤Ç²ÙÊª¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ±¿¤Ù¤ëÂ¾¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Æ·Ú¤¤²ÙÊª¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂÑ²Ù½Å¤Ï5kg¤Ç¡¢±¿¤Ù¤ë²ÙÊª¤ÏÉý60cm¤Þ¤Ç¡ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Î¾ò·ï¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¥ó¥É¡£¤³¤ì¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÀÜÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ø¡£¥¿¥¤¥ä¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖÂÎ¤ò²¡¤·¤Æ±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÅðÆñ¤äÂ¾¤Î¿Í¤¬°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë³×¿·Åª¤Ê¤Î¤¬¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç½ÄÃÖ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃóÎØ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ë¡£ÊÝ´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢½ÄÃÖ¤¤Ê¤é¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶ÐÍÑ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆüËÜ¤Î½»Âð¤ä¸òÄÌ»ö¾ð¤òµâ¤ó¤À»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ÖÂÎ¤ÏÁ´Ä¹Ìó1120mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï848mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ç¥Ã¥Éô¤ÎÁ´Éý¤Ï545mm¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥É¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â²ó¤ê¤Ë¤ÏÁöÇËÀ¤Èµ¡Æ°À¤òÎ¾Î©¤·¤¿8.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤â¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¡¢Áö¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶îÆ°·Ï¤Ë¤ÏÀìÍÑÀß·×¤Î¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È36V 10.4Ah¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºäÆ»¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÁö¹Ô¡£ºÇÂçÂ®ÅÙ¤Ï20km¡¿h¡¢ºÇÂçÅÐºä¸ûÇÛ¤Ï14¡ó¡¢ÄÌ¾ïÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï35¡Á40km¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ê¤é¤Ó¤ËÆÃÎã¾®·¿¸¶ÉÕ¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤ËÂ¨¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼«ÇåÀÕ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÊâÆ»Áö¹Ô¥â¡¼¥É¡ÊºÇ¹âÂ®ÅÙ6km¡¿h¡Ë¤È¼ÖÆ»Áö¹Ô¥â¡¼¥É¡ÊºÇ¹âÂ®ÅÙ20km¡¿h¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙÉ½¼¨Åô¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÊÝ°ÂÉôÉÊ¤ò´°È÷¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¹â¤¤»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÎ¥¤·¤Æ¤â°ìÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥¯¥ë¡¼¥ºµ¡Ç½¡¢À©Æ°À¤Î¹â¤¤¥ê¥¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»¤ò²÷Å¬¤ËÁö¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿AVIOT¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬¡¢ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¥¢¥Ê¥¿¤Î°ÜÆ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
