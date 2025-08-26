Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ÖI¡Çm human¡×¤ÎMV¸ø³«¡ª¸ÉÆÈ¤È³ëÆ£¤ò½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²ÉÝ¤ÇÉ½¸½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¡¢8·î26Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖI¡Çm human¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¸ÉÆÈ¤È³ëÆ£¤ò½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²ÉÝ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉ½¸½
¡ÖI¡Çm human¡×¤Ï¡¢Ê¿¼ê¼«¿È¤¬ºî»ì¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤Ë¥Àー¥¯¤Ç½Å¸ü¤Ê²»¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´Ó¤¤¤¿ÎÏ¶¯¤¤¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÉÆÈ¤È³ëÆ£¤ò½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²ÉÝ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉ½¸½¡£¶âÈ±»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î27Æü21»þ¤«¤é¡¢8·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¿¼ê½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØÊ¿¼êÍ§ÍüÆà 1st LIVE ¡ÈÎí¡É¡Ù¤Î°ìÉô¤¬Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï°ìÅÙ¸Â¤ê¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖI¡Çm human¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà OFFICIAL YouTube
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà OFFICIAL SITE
https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/yurinahirate/