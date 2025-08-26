A¤§! group¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¡ô¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖ¸«¤»¤¿¤¤A¤§LIVE¡×¤ÎTOP10¤òÈ¯É½¤¹¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
A¤§! group¤¬¡¢2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¡Ê30¸ø±é¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤ò9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤ÎËÜÊÔ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´27¶Ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¡Ö#¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖ¸«¤»¤¿¤¤A¤§LIVE¡×¤ÎTOP10¤òÈ¯É½¤¹¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤¬¡¢9·î7Æü21»þ¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢À¸ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
º£²ó¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤Ï½é¤á¤ÆA¤§! group¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Î¤ß¤Ç¹½À®¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ÖÈà¤é¤Î¡È¸«¤»¤¿¤¤¡É¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤â¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢À¸ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/live_dna/
A¤§! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157