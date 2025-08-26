¡Ú¥ê¥é¥ó¥É¥Á¥å¡¼¥ë¡Û¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¢ö
¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÉþ¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¡¢ËÜµ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤ª¼êº¢²Á³Ê¡Äetc.Âç¿Í½÷»Ò¤¬µá¤á¤ë¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿1ËÜ¤È½Ð¹ç¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤êÈþ¿ÍÉ´²Ö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÃµ¤¹¤Î¤¬³Î¼Â¡ª¡¡¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤ÎÈþ¿ÍÉ´²Ö9·î¹æ¤Ç¤ÏÁíÀª16¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥Á¿ä¤·¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ♡¡Ú¥ê¥é¥ó¥É¥Á¥å¡¼¥ë¡Û½é½©¤Ë±Ç¤¨¤ëºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤ËÃíÌÜ♡¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¢ö
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
ÈþµÓ¸«¤¨¤Ê¥»¥ß¥Õ¥ì¥¢¥Ç¥Ë¥à¤¬¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤òÎ¾¼è¤ê¢ö ¥Ç¥Ë¥à¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤¬¥ê¥é¤Î¥¤¥Á¿ä¤·¥ë¥Ã¥¯♡ ¿·Á¯¤Ê¹ç¤ï¤»¤Ç½é½©¥³¡¼¥Ç¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
Press comment
¡ÖµÓÄ¹¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬SNS¤Ç¤âÂç¥Ð¥º¤ê¡ª ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤µ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢É´²Ö¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹♡¡×(¥×¥ì¥¹ ¤¤¤µ¤ó)
¥Ñ¥ó¥Ä¡ï18,700¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¡ï19,800/¤È¤â¤Ë¥ê¥é¥ó¥É¥Á¥å¡¼¥ë¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï47,300/¥»¥Ä¥³ ¥µ¥¸¥Æ¡¼¥ë(¥µ¥¸¥Æ¡¼¥ë)¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹¡ï18,700/¥¹¥È¥é
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯9·î¹æ¡ÖÉ´²Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥Ë¥à¤¬°Â¿´¤¹¤ë¡×
»£±Æ/»ÖÅÄÍµÌé ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/°æ´Ø¤«¤ª¤ê ¹½À®·Ê¸/Ä¹Ã«ÀîÃÕ½í ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô