¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï27ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¸á¸å¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÎ¨¤ò50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£ÊÆ²¤¤¬À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î¸¶Ìý¹ØÆþ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¡¢25¡ó¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë25¡ó¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¹â¿å½à¤ÎÀÇÎ¨¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤¬¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤Î¹ØÆþ¤ò¸º¤é¤»¤Ð¡¢ÈÎÇä¼ýÆþ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿°µÎÏ¤ò¥í¥·¥¢¤Ë¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¾¦¹©¾ÊÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö´ØÀÇ¤ÎÂ¨»þÅ±²ó¤ä±ä´ü¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ëÍ¢½Ð¶È¼Ô¤ËºâÀ¯»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£