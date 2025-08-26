¡Ö¾®È¨¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¤è¡×ºå¿À¡¦¾®È¨¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ÇÆ±ÅÀµö¤µ¤º¡¡9²ó¤Î½ÅÂç¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À3-2DeNA(26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ºå¿À¡¦¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤¬9²ó¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤ÇDeNA¤Ë¹¶·â¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢9²ó¤ËÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤ÎÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¦¥éÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Î²£¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òºå¿À¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¦¾®È¨Áª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¡£È´¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤ÎÂÇµå¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢NPB¿·µÏ¿¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò·ÑÂ³Ãæ¤ÎÀÐ°æÅê¼ê¤â°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¾®È¨¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾®È¨¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¾®È¨¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¤è¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£