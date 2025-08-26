ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥á¥í¥á¥í¡©¾å¸ÍºÌ¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¡Ä¡×
8·î26Æü¤ÎTBS·Ï¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¼Â¼ÌºîÉÊ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Î±Ç²èÂèÆóºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤¬9·î26Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¾å¸ÍºÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÌó20KgÁýÎÌ¡ªÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡È²¦µ³¡É¤ÎÌòºî¤ê¤ÇÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿ÊÀ³²¤È¤Ï¡©¡ÖËÍ¤À¤±¡Ä¡×
º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂçÂô¤È¾å¸Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°ºî¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¸Í¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤ËÁ°ºî¡¢È¿¾ÊÅÀ¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÂçÂô¤Ï¡¢¡ÖÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ËÜ¿Í¡ÊÁ°ºî¡Ë´Ñ¤¿¸å¤ËÁêÅö¼«Ê¬¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾å¸Í¤Ï¡¢¡ÖÂçÂô¤µ¤ó¤Ë¤¹¤°Ï¢Íí¤·¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÂçÂô¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤âº£²óÂ³ÊÔ¤Ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ºîÌÜ¤Ï¼êÈ´¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¡¢¾å¸Í¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÈÄÀÌÛ¤Ë¶²ÉÝ¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÂçÂô¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¡Ê¥«¥á¥é¡Ë²ó¤Ã¤¿½Ö´ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿½Ö´ÖÎä¤¿¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¤µ¤¸¯¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾å¸Í¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø¾å¸Í¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£