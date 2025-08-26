¸µAKB48ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢½©¸µºÍ²Ã¡õÂçÅçÍ¥»Ò¡õµÜß·º´¹¾¤È¤Î¡È¥Á¡¼¥àK¡ÉSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö³§ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥¨¥â¤¤¡×
8·î26Æü¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¸µAKB48¡¦¥Á¡¼¥àK¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¤é¤È¤Î¡È¹çÆ±ÃÂÀ¸Æü²ñ¡ÉSHOT¤â¸ø³«
ÈÄÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤ËAKB48¤Î¥Á¡¼¥àK¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿µÜß·º´¹¾¤Ë¤è¤ë¡ØSAE MIYAZAWA¡¡FIRST LIVE¡ÖSUNFLOWER¡×¡Ù¤ò´Ñ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥½¥í¥é¥¤¥Ö½é¡ª¡ª¡ª¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ º´¹¾¤é¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢½ª»Ï´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÍ¥»Ò¤ÈºÍ²Ã¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ º´¹¾¤Î³Ú²°¤Ç4¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ²û¤«¤·¤¯¤Æ¥¨¥â¤¯¤Æ ½©¸µteamK¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤òteamK¤Ë²÷¤¯Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àK¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿½©¸µºÍ²Ã¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤È¤â²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÍ²Ã¤ÈÍ¥»Ò¤È¥Þ¥Þ¥È¡¼¥¯¤Ç¤¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤È¸½ºß¤ÏÊì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ç¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤âÌÀ¤«¤¹¤È¡¢4¿Í¤Ç»£±Æ¤·¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÇË²õÎÏ¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´°÷åºÎï¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥¨¥â¤¤¡×¡Ö³§ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆAKB48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢1»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¸½ºß¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¹çÆ±ÃÂÀ¸Æü²ñ¡É¤òÁ°ÅÄÆØ»Ò¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê