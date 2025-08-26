¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¡G1¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¡Û¼ã°æÍ§ÏÂ¤¬ÄÌ»»1000¾¡¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤ÎG1¡ÖÂè68²ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡9R¤ò¼ã°æÍ§ÏÂ¡Ê51¡áÀî¸ý¡Ë¤¬¾¡¤Á¡¢»Ë¾å33¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»1000¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÍÜÀ®½ê¤Ç¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£½êÄ¹¤ÈÈ¬ÌÚ¶¶¤µ¤ó¡Ê»Õ¾¢¡Ë¤Î¶µ¤¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÓÄÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1¾¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î1¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°»£±Æ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤è¤êÀî¸ý¤ÎÃç´Ö¤ÎÊý¤¬Âç´î¤Ó¡£¼ã°æ¤Î¿ÍË¾¤Î¸ü¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£