µð¿Í¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬ÂåÂÇÃÆ¡ª¾²ÅÄ¤Î´°ÉõÁË»ß¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤·ÀÞ¤ë¥¤¥é¥¤¥éÇúÈ¯¤«¤é3ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÈÉüÄ´µ¤ÇÛ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í1¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬26Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë14¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´°ÉõÉé¤±¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡0¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸Í¶¿¤ÎÂåÂÇ¤ËÅÐ¾ì¡£Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¾²ÅÄ¤Î½éµå¡¢³°³Ñ¹â¤á¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¿À¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£»î¹çÃæ¤ËµåÃÄ¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥Á¡¼¥à¤¬µó¤²¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ÇµÕÅ¾¤Ê¤é¤º¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Íã¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¤¬¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡£5»î¹ç21ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç20ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¤Æ»°¿¶¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡27»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤·¤¿Íâ21Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤ËÅÐ¾ì¤â¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç22ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â23Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤ÇÂÔË¾¤Î23ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£24Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤Î1ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï·è¾¡3¥é¥ó¤ò´Þ¤à2È¯¤òÊü¤Ã¤¿5Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè3½µ´Ö¤Ö¤ê¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö´¶¿¨¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï·ë²ÌÅª¤ËµÕÅ¾¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ìÌðÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤Î1ËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡£
¡¡º¸Åê¼ê¤Î¾²ÅÄ¤«¤éº¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬µÕÊý¸þ¤Îº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÊü¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÇµå¤ÎÊý¸þÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¿¿Ä¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢È±¤È¤Ò¤²¤ò¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¿¤Ó¤Æ¤¿¤ó¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£