DeNA¡¢9²óÎ¢¤ËËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¡Ä¹¾ËÜ»á¡ÖºÇ¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¹¶·â¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡ü DeNA 2 ¡Ý 3 ºå¿À ¡û
¡ã17²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿DeNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï2¡Ý0¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¼é¸î¿À¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸¤¬¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Ëµ¾Èô¡¢Âç»³ÍªÊå¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤ÓµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢°ì»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â»°¿¹Âçµ®¤¬Í·Ä¾¡¢¿ÀÎ¤ÏÂµ£¤¬ÃæÈô¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£DeNA¤Ïºå¿À¤Î4°ÂÂÇ¤ò¾å²ó¤ë10°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â4°ÂÂÇ¤Ç3ÅÀ¡¢10°ÂÂÇ¤·¤«2ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬º¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¹¶·â¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤¬¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¿É¤¤¤È¤³¤í¡¢ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊÕ¤ò¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£É½¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êº£Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë