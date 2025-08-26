¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡¼¡×TWICE¥â¥â¡¢¹õ¥É¥ì¥¹¤«¤éÈþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª¡Ö¤¨¤°Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤Î¾®¤µ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¡×
´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥â¥â¤µ¤ó¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥â¤ÎÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤°Èþ¤·¤¤¡×¡Ö´°àú¤Ê¥Ç¥£¡¼¥Ð¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤ªÃÄ»Ò²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡¼¡×¡Ö¤ª´é¤Î¾®¤µ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤ªÃÄ»Ò²Ä°¦¤¹¤®¡×¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤¤¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ü³Ê¤äÈ©¥Ä¥ä¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¤âÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈäÏª22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥â¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤âÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¼þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¯¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
