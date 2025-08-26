¼¯»ùÅç¡¦µÜºê¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÄ»»É¤·¡×¡£¡Ö·Ü¥æ¥Ã¥±¡×¤È¤Î°ã¤¤¡¦¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¡¦°ÂÁ´ÂÐºö
µíÆù¤Î¥æ¥Ã¥±¤ÏÈÎÇä¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æù¤ÎÀ¸¿©¤Ï¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢¿©ÃæÆÇ¶Ý¤¬±¢À¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸¿©ÍÑ¿©ÆùÀìÍÑ¤ÎÀßÈ÷¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤äÉ½ÌÌ¤«¤é¿¼¤µ1cm°Ê¾å¤ÎÉôÊ¬¤ò60¡î¤Ç2Ê¬°Ê¾å²ÃÇ®¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÄó¶¡¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄ»»É¤·¡×¤ä¡Ö·Ü¥æ¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Î¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä»»É¤·¤È·Ü¥æ¥Ã¥±¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊý¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤¹¡£Ä»»É¤·¤Ï¡¢·ÜÆù¤òÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ì¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢·Ü¥æ¥Ã¥±¤Ï·ÜÆù¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç¡¢´Å¿É¤À¤ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ö¤ëºÝ¤âÃæ¿´¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÃÇ®¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î´í¸±À¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¸·¤·¤¤·ÜÆù¤ÎÀ¸¿©²Ã¹©´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÄ´Íý¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Ä»»É¤·¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµºÜ¤¹¤Ù¤É½¼¨´ð½àÌÜÉ¸¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À¸¿©ÍÑ¤Ç¤¢¤ë»Ý
¡¦À¸Ä»½èÍý¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¿©Ä»½èÍý¾ì¤Î½êºß¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾µÚ¤Ó»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î
¡¦À¸¿©¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ
¡¡¡¡¡¡(1) °ìÈÌÅª¤Ë¿©Æù¤ÎÀ¸¿©¤Ï¿©ÃæÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¡¡¡¡(2) »Ò¤É¤â¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¿©ÃæÆÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤Î¼å¤¤¿Í¤Ï¿©Æù¤ÎÀ¸¿©¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È
µÜºê¸©¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¼¨´ð½àÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¸·½Å¤Ê´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¼þÃÎ¤â¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¸©¤è¤ê¤â°ÂÁ´À¤Î¹â¤µ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÉ½¼¨´ð½àÌÜÉ¸¤Î£¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¿©¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿©ÃæÆÇ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢Ä»»É¤·¤ä·Ü¥æ¥Ã¥±¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢·ÜÆù¤ÎÀ¸¿©¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤â¾ÃÈñ¼Ô¤â¡¢´í¸±À¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Í
¡¦À¸¿©ÍÑ¿©Ä»Æù¤Î±ÒÀ¸ÂÐºö¡ÊµÜºê¸©¡Ë
¡¦À¸¿©ÍÑ¿©Ä»Æù¤Î±ÒÀ¸´ð½à¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡¦·ÜÆù¤ÎÀ¸¿©¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÄó¶¡¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄ»»É¤·¡×¤ä¡Ö·Ü¥æ¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Î¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä»»É¤·¤È·Ü¥æ¥Ã¥±¤Î°ã¤¤¤Ï¡© À¸¤â¤·¤¯¤Ï·Ú¤¯¤¢¤Ö¤ë¤À¤±¤ÎÄ´ÍýË¡¤ÏÆ±¤¸Ä»»É¤·¤È·Ü¥æ¥Ã¥±¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â·ÜÆù¤òÀ¸¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·Ú¤¯¤¢¤Ö¤ë¤À¤±¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä»»É¤·¤È·Ü¥æ¥Ã¥±¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊý¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤¹¡£Ä»»É¤·¤Ï¡¢·ÜÆù¤òÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ì¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢·Ü¥æ¥Ã¥±¤Ï·ÜÆù¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç¡¢´Å¿É¤À¤ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ö¤ëºÝ¤âÃæ¿´¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÃÇ®¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î´í¸±À¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Ä»»É¤·¤¬¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍýÍ³Ä»»É¤·¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤äµÜºê¸©¤Ç¤Ï¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤â¤½¤ÎÊ¬¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© °Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ä»»É¤·¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤ÎÊó¹ð¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¸·¤·¤¤·ÜÆù¤ÎÀ¸¿©²Ã¹©´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÄ´Íý¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Ä»»É¤·¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµºÜ¤¹¤Ù¤É½¼¨´ð½àÌÜÉ¸¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À¸¿©ÍÑ¤Ç¤¢¤ë»Ý
¡¦À¸Ä»½èÍý¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¿©Ä»½èÍý¾ì¤Î½êºß¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾µÚ¤Ó»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î
¡¦À¸¿©¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ
¡¡¡¡¡¡(1) °ìÈÌÅª¤Ë¿©Æù¤ÎÀ¸¿©¤Ï¿©ÃæÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¡¡¡¡(2) »Ò¤É¤â¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¿©ÃæÆÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤Î¼å¤¤¿Í¤Ï¿©Æù¤ÎÀ¸¿©¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È
µÜºê¸©¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¼¨´ð½àÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¸·½Å¤Ê´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¼þÃÎ¤â¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¸©¤è¤ê¤â°ÂÁ´À¤Î¹â¤µ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÉ½¼¨´ð½àÌÜÉ¸¤Î£¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¿©¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿©ÃæÆÇ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢Ä»»É¤·¤ä·Ü¥æ¥Ã¥±¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢·ÜÆù¤ÎÀ¸¿©¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤â¾ÃÈñ¼Ô¤â¡¢´í¸±À¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Í
¡¦À¸¿©ÍÑ¿©Ä»Æù¤Î±ÒÀ¸ÂÐºö¡ÊµÜºê¸©¡Ë
¡¦À¸¿©ÍÑ¿©Ä»Æù¤Î±ÒÀ¸´ð½à¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡¦·ÜÆù¤ÎÀ¸¿©¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)