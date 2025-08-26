¼«Ì±¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤ÇÊó½·¤òÌóÂ«µ¿¤¤¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤é6¿ÍÂáÊá
¡¡7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢¼«¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÈæÎãÂåÉ½¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿°¤Éô¶³µ×»á¡Ê66¡Ë¡áÍîÁª¡á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ì¤ÐÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤È7¸©·Ù¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï26Æü¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ýÌóÂ«¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤ÎÍû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤éÆ±¼Ò´´Éô6¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÆÃÏ¤Î½¾¶È°÷¤éÌó250¿Í¤ËÅêÉ¼¤òµá¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°¤Éô»á¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¡ÖÁ´ÆüËÜÍ·µ»»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡×¤ÎÍý»öÄ¹¡£8Ëü8368É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¥Ç¥ë¥Ñ¥é³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Ä¹¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Å¹ÊÞ½¾¶È°÷¤é60¿Í¤Ë¡¢°¤Éô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ì¤Ð3Àé±ß¤Þ¤¿¤Ï4Àé±ß¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤¿µ¿¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËÊó½·¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï½¾¶È°÷¤é¤Ë¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµÆþ¤·¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤»¡¢LINE¤ÇÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£±þ¤¸¤¿½¾¶È°÷Â¦¤â¸øÁªË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤ì¤ÐÊ¿À®°Ê¹ß¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£