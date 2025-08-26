¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ¡¡ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë²È·×ÉéÃ´Áý¤Î»î»»¤Ë¡ÈÄÁ¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÉÄó°Æ¡Ö¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎµÈÅÄ·É¡Ê52¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌÔ½ë¤Ç¤Î²È·×¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÄÁ¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ç¡¢²È·×¤¬ºÇÂç¤Ç·î³Û2Ëü5000±ß¤â¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¤â¤¦¡ÊÀáÌó¤ò¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë2Ëü5000±ß¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ1Æü800±ß¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Æ¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ìÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¤é¡ÄÎã¤¨¤ÐÉ×ÉØ¤È¤«¤Ç¡£ÅÜ¤Ã¤¿¤é100±ß¡¢²ÈÂ²¤ÎÃù¶âÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡£¡Ø·¤²¼¤ò¤Ê¤ó¤ÇÃ¦¤®¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±ü¤µ¤ó¤¬100±ß¡×¤È¡¢È³¶âÀ©¤Ë¤¹¤ë¡ÈÄÁ¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£Æ£ËÜ·Ê»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê48¡Ë¤é¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¤ë¤Í¤ó¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é100±ß¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤â¤Î¸À¤¦»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¡ØÈè¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¡¢É×ÉØ¤¬¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
MC¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç100±ßÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿100±ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹3Ê¬¡£100±ß¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤Ï¡£¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬Ä«µ¢¤ê¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó±ü¤µ¤ó30Ê¬¤ÏÅÜ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¡ÊÈ³¶â¤Ï¡Ë1000±ß¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡ÊÈ³¶â¤¬¡ËÃù¤Þ¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ãù¤Þ¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¡Øº£·î¡¢²æ¡¹¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤ä¡£¤¤¤¤1¥«·î¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢·ëÏÀ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£