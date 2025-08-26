´ßÅÄÉÒ»Ö¡¡10·î25Æü¤ËÂçºåÆîËÙ¹¾¤Ç¥é¥¤¥Ö
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î´ßÅÄÉÒ»Ö¤¬¡¢9·î¤«¤éÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É6¥«½ê¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£Âçºå¤Ï10·î25Æü¡Ê15»þ³«±é¡ËÂçºå»ÔÆîËÙ¹¾¤Î¡ÖKnave¡Ê¥Í¥¤¥Ö¡Ë¡×¤Ç¡£1976Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¡Ö¤¤ß¤ÎÄ«¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ä¡Ö1Ç¯BÁÈ¿·È¬ÀèÀ¸¡×¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë´ßÅÄ¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï¡ÖÂç³Ø»þÂå¤òµþÅÔ¤Ç²á¤´¤·¤¿ËÍ¤ÏµþÅÔ¡¢Âçºå¤ËÂô»³¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤âÂçÊÑ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ10·î¤ËÊÄËë¡£¤½¤Î¤¹¤°¸å¤ËÂçºå¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡£º£Ç¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö´ßÅÄÉÒ»Ö¡¡ÆüËÜ²Îµª¹Ô¡×¤ò¤³¤Î¤Û¤É¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÃæ¤Î¿·¶Ê¤òÂ¿¤¯ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£