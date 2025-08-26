¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Þ¤µ¤«¤Î4Ï¢ÇÔ¡Äº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÂçÎÌ10¼ºÅÀ¡¡¼ó°Ì´ÙÍî´íµ¡¤Ë¸µµ¤¤Ê¤·
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡½£±£°³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¹°Á°¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬5²ó¡¢¥Ü¥¤¥È¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É56¼ºÅÀ¤ÎÇÛ¿®Åêµå¡£2ÈÖ¼ê¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â1²ó4¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡10¼ºÅÀ°Ê¾å¤Ï13¼ºÅÀ¤·¤¿5·î25Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¡£
¡¡Á°¥«¡¼¥É¤Ï2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ï¢ÇÔ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë5Ï¢ÇÔ¤·¤¿4·î30Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤â7²ó1»àËþÎÝ¤ÈÈ¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£