ËÌ³¤Æ»¤Ë½é¤Î¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×Í½Â¬¾ðÊó¡Ä£²£·ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¸áÁ°£¹»þº¢¡¢ÀÐ¼í¡¦Î±Ë¨¤Ê¤É£µÃÏÊý
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï£²£¶Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÀÐ¼í¡¢¶õÃÎ¡¢¸å»Ö¡¢¾åÀî¡¢Î±Ë¨¤Î£µÃÏÊý¤Ç£²£·ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¸áÁ°£¹»þº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¤ËÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸Í½Â¬¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç£²£·Æü¸á¸å£¶»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦ËÌÉô¡¦ÆîÉô£±£µ£°¥ß¥ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦À¾Éô¤È¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦ËÌÉô£±£²£°¥ß¥ê¡£
¡¡Æ±Ä£¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£