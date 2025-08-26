¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡³Æ¹»¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡È¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥§¡É¤Ê¤ÉÄó¶¡
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Á¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¥«¥Õ¥§¡Á¡×¤¬¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ë¤¢¤ë¡ÖBOX cafe¡õspaceÉ½»²Æ»Å¹¡×¤Ç³«ºÅ¡£9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢Âçºå¡¦°¤ÇÜÌî¤Î¡ÖBOX cafe¡õspaceÅ·²¦»ûMIOÅ¹¡×¤È¡¢µÜ¾ë¡¦µÜ¾ë·´¤Î¡ÖBALLER¡§S ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿·ÍøÉÜÅ¹¡×¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ00Ê¬¡Á¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»öÁ°Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¡¢Âçºå¡¢µÜ¾ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸ÂÄêÄó¶¡¡ª¡¡³Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§
¢£ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤âÅÐ¾ì
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Á¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¥«¥Õ¥§¡Á¡×¤Ï¡¢¡È¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´¶¤Ë¿»¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö±¨Ìî¹â¹»¡¡ÅÏ¤ê³ª¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡ÖÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¡¼¥º¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢Å¹ÊÞÊÌ¤ËÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö´Å¤¯¤ÆÇ®¤¤¡ª¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥É¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡¢³Æ¹»¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¸½¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë20ÂÎ¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ä¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¹ØÆþ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥«¥Õ¥§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤âÅÐ¾ì
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Á¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¥«¥Õ¥§¡Á¡×¤Ï¡¢¡È¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´¶¤Ë¿»¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö±¨Ìî¹â¹»¡¡ÅÏ¤ê³ª¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡ÖÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¡¼¥º¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢Å¹ÊÞÊÌ¤ËÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö´Å¤¯¤ÆÇ®¤¤¡ª¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥É¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡¢³Æ¹»¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¸½¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë20ÂÎ¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ä¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¹ØÆþ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥«¥Õ¥§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£