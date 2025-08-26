¡Ø¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ù¥Þ¥Á¥å¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤é¤±¡ª¡¡ÁÞÆþ²Î¡Ö¿åÁå¤Î³¹¤«¤é¡×¥¢¥Ë¥áMV¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¤ÎÁÞÆþ²Î¡Ö¿åÁå¤Î³¹¤«¤é¡×¥¢¥Ë¥áMV¤¬¡¢YouTube ¥¬¥ó¥À¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¥ó¥Ä´Ý¸«¤¨¡ª¿åÃå»Ñ¤Î¥Þ¥Á¥å¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡ÙMV
¡¡MV¤Ï¡¢¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢8·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø³«¡£
¡¡ÁÞÆþ²Î¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ä¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢±§Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤ÇÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï¤¬¡¢ÀïÁèÆñÌ±¤Î¾¯½÷¥Ë¥ã¥¢¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èó¹çË¡¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä·èÆ®¶¥µ»¡Ö¥¯¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Í¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Á¥å¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Þ¥Æ¤Ï¡¢GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¤ò¶î¤ê¡¢²×Îõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ÎÆü¡¹¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¡¢±§Ãè·³¤È·Ù»¡¤ÎÁÐÊý¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡ã¥¬¥ó¥À¥à¡ä¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾¯Ç¯¥·¥å¥¦¥¸¤¬Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢À¤³¦¤Ï¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²áµîºî¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¡¢ÎòÂå¥¥ã¥é¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£³Ú¶Ê¾ðÊó
¡Ö¿åÁå¤Î³¹¤«¤é (I_006_lyric)¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾È°æ½çÀ¯
²Î¡§¤ß¤¤Þ¤ê¤¢¡ÊNOMELON NOLEMON¡Ë
