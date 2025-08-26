Image: BRIGHT_DIY

¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£

ËèÆü¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÇÉ¤Ø¡£

»õ¤Î·ò¹¯¤ÏÂç»ö¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âË»¤·¤¤¤È¤­¤Ë¤Ï»õ´Ö¥±¥¢¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬·ÚÎÌ¡õ¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥Ã¥µ¡¼¡ÖZERA Sonic-X¡×¡£

Ãë¿©¸å¤Î»õËá¤­»þ¤Ë¤â¶¯ÎÏ¿åÎ®¤Ç¥µ¥Ã¤È»õ´Ö¤ä»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¥­¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

IPX7ËÉ¿å¤äÄ¹´ü¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ê¤É¡¢½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥áÀ­Ç½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ºÇ¿·¥¨¥¢¥Ý¥ó¥×µ»½Ñ¤Ç¶¯ÎÏÀö¾ô

¡ÖZeraSonic X¡×¤ÏºÇ¿·¤Î¥¨¥¢¥Ý¥ó¥×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íèµ¡´ï¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëºÇÂç140 PSI¡¢ËèÊ¬1,600²ó¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿åÎ®¤ò¼Â¸½¡£»õ¤Î´Ö¤ä»õ·Ô¤Î±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£

1²ó¤Î»ÈÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï100ml¤Î¿å¤Î¤ß¡£¿åÎ®¤â¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç3¤Ä¤ÎÀö¾ô¥â¡¼¥É¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥ë¡¦¥¿¡¼¥Ü¡¦¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡£

»õ¥Ö¥é¥·¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Àö¾ô¸ú²Ì¤ò¥µ¥Ã¤È¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢»õ·Ô¤¬ÉÒ´¶¤Ê¿Í¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤Þ¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤½¤¦¡£

¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«¤é¤É¤³¤Ç¤âËÜ³Ê¥±¥¢

¡ÖZeraSonic X¡×¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ê150gÌ¤Ëþ¤ÎÄ¶·ÚÎÌÀß·×¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î°ú¤­½Ð¤·¤ä¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

»ÈÍÑ¤ä¼ýÇ¼»þ¤Ï¥Î¥º¥ë¤ò¥µ¥Ã¤ÈÃ¦Ãå¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£

ËÜ³ÊËÉ¿å¤¬½õ¤«¤ë

ËÜÂÎ¤ÏIPX7ËÉ¿å¤Î¤¿¤á¥·¥ã¥ï¡¼Ãæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤â¿åÀö¤¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤ë¤Î¤â½õ¤«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£

°ìÅÙ¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç30Æü´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼À­Ç½¤ÏÉÑÈË¤Ê½¼ÅÅ¤«¤é¤â²òÊü¡£Ä¹´ü½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

²Á³Ê¤âÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï10,980±ß¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¡ä¡ä IPX7ËÉ¿å¡ªËèÆü¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ç¤­¤ë¡ÖZERA Sonic-X¡×

