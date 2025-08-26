¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤âËÜ³Ê¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¶¯ÎÏ¥Õ¥í¥Ã¥µ¡¼¤Ê¤é1Ê¬¤Ç»õ´Ö¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¤¹
ºÇ¿·¥¨¥¢¥Ý¥ó¥×µ»½Ñ¤Ç¶¯ÎÏÀö¾ô
¡ÖZeraSonic X¡×¤ÏºÇ¿·¤Î¥¨¥¢¥Ý¥ó¥×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íèµ¡´ï¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëºÇÂç140 PSI¡¢ËèÊ¬1,600²ó¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿åÎ®¤ò¼Â¸½¡£»õ¤Î´Ö¤ä»õ·Ô¤Î±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
1²ó¤Î»ÈÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï100ml¤Î¿å¤Î¤ß¡£¿åÎ®¤â¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç3¤Ä¤ÎÀö¾ô¥â¡¼¥É¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥ë¡¦¥¿¡¼¥Ü¡¦¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡£
»õ¥Ö¥é¥·¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Àö¾ô¸ú²Ì¤ò¥µ¥Ã¤È¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»õ·Ô¤¬ÉÒ´¶¤Ê¿Í¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤Þ¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤½¤¦¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«¤é¤É¤³¤Ç¤âËÜ³Ê¥±¥¢
¡ÖZeraSonic X¡×¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ê150gÌ¤Ëþ¤ÎÄ¶·ÚÎÌÀß·×¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤ä¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»ÈÍÑ¤ä¼ýÇ¼»þ¤Ï¥Î¥º¥ë¤ò¥µ¥Ã¤ÈÃ¦Ãå¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£
ËÜ³ÊËÉ¿å¤¬½õ¤«¤ë
ËÜÂÎ¤ÏIPX7ËÉ¿å¤Î¤¿¤á¥·¥ã¥ï¡¼Ãæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤â¿åÀö¤¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤â½õ¤«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÅÙ¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç30Æü´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤ÏÉÑÈË¤Ê½¼ÅÅ¤«¤é¤â²òÊü¡£Ä¹´ü½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤âÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï10,980±ß¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ä¡ä IPX7ËÉ¿å¡ªËèÆü¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡ÖZERA Sonic-X¡×
Source: machi-ya, YouTube