¡ÖÌ£Á¹¤Ï¥Ú¥Ã¥È¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¡×¡ÖÎä¤ä¤·¥¹¥¤¥«¥«¥ì¡¼¡×Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤µ¤ó¤Þ¶ÃØ³¤ÎÏ¢Â³
8·î26Æü¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤Ë¤Æ¡Ö²Æ¥Ð¥Æ²ò¾Ã¡ª»ä¤ÎºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁSP¡×¤òÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤äÎÁÍý¤È¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤Ê¤É¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥½¡¼¥¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤ë¤µ¤ó¤Þ¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥²¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡Ö±ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¥Ñ¥óÊ´¤ÎÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡¦ÇÏ¾ìÍµÇ·¡Ë¡¢¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤¬¹¥¤¡×¡ÊÇòÀÐÈþÈÁ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ°¡Èþ¤¬¡Ö¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤«¤±¤Æ¥½¡¼¥¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥ì¥â¥ó¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÇòÀÐ¤¬¡Ö¥ì¥â¥ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ë¡×¡Ö¹Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¤ÎÅú¤¨¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Çú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿°Â°æÍ§Íü¤Ï¡Ö¶ÚÆù¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÆüÃæÌ£Á¹¿Ô¤¯¤·¡×¤È¹ðÇò¡£¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ÊÌ£Á¹¤ò¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥ÉÃæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¡£Ä´Ì£ÎÁ¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡Ë¤â¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï´ØÀ¾¤ÎÇò¤ß¤½¡×¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤È¤¤Ï¶å½£¤ÎÇþ¤ß¤½¡×¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÌ£Á¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÇÏ¾ì¤Ï¡ÖÌ£Á¹¤ò¥Ú¥Ã¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¦¤½¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£Æ±¤¸Ì£Á¹¤ò2¤Ä¹ØÆþ¤·¡¢1¤Ä¤Ï¾ï²¹¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ÆßÖ¤áÊª¤Ë»È¤¦¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡¢¤Û¤«¤ÎÌ£Á¹¹¥¤¤Ê¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤âð÷¤¤Ê¤¬¤é¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦°õÅÙ¥«¥ê¡¼»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¸µ¡¢ºÇ¶áºî¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¡È¥¹¥¤¥«¥«¥ì¡¼¡É¤ÈÈ¯É½¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤«¤é¡Ö¤¨¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥«¥ê¡¼»Ò¤Ï¡Ö¥È¥Þ¥È¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥¤¥«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥Þ¥È¤ò¥¹¥¤¥«¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥«¥ì¡¼¤òÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¡ÈÎä¤ä¤·¥¹¥¤¥«¥«¥ì¡¼¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤ÈÇ®ÊÛ¤·¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£