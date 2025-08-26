¡ÖÆüËÜ¤Ï»³·Á¡¦Ä¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ËÊû¤²¤¿¡×¡Ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¡×¤Ç¸í²ò³ÈÂç JICA¤ËÊ¹¤¯¿¿Áê
¡¡JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤¬4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾×·â¡Ä¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¡¡Àè½µ3Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¸å¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤ÎÀ¯ÉÜ¤ä¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÌÚ¹¹ÄÅ¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÀ¸³è¤È½¢Ï«¤ò´õË¾¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤òºî¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï»³·Á¡¦Ä¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ËÊû¤²¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯É½¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸í²ò¡×¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤«¡© ¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¥¢¥Õ¥ê¥«Éô»²»öÌò¤Î²ÃÆ£¹À°ì»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¬¨¬¤½¤â¤½¤â¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¡©
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈÆüËÜ¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¡¢¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£²áµî¤Î¶¨ÎÏÂâ°÷¤ÎÊý¡¹¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¤ÎJICA¤Î¸¦½¤°÷¤ÎÊý¤È³ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¸òÎ®¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡×
¡ÖÁ´¤¯¤Î¸íÊó¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×
¨¬¨¬¤Ê¤¼¡¢¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¡×¤ä¡ÖÆÃÊÌ¤Ê½¢Ï«¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¤äÆÃÊÌ¤Ê½¢Ï«¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÁ´¤¯¤Î¸íÊó¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡£JICA¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸í¾ðÊó¤ò´Þ¤à¸½ÃÏ¤ÎÊóÆ»Åù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤ÎÄûÀµ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£JICA¤ÏÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ä¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢À¯ÉÜÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¡¢¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ë¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¨¬¨¬TICAD9¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤ÏÅê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£JICA¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤Ù¤¯°ú¤Â³¤´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì±´ÖÅê»ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎTICAD¤Ç¤Ï¿Í¸ýÁý²Ã¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿À®Ä¹¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¼ã¼Ô¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø¼ã¼Ô¤È¤Î¶¦ÁÏ¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢JICA¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¼Á¤Î¹â¤¤À®Ä¹¤È¿Í´Ö¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¼Â¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¡¿ABEMA¡Ë