¡ÚÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à»ö·ï¡Û·îÌ¿Æü¤Ë¸½¾ì¤Ç¸¥²Ö¡¢£±£°£°²óÌÜ¤Ë¡Ä£±£¹¿Íµ¾À·¤Î»¦½ý»ö·ï¡Ö¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×
¡¡£²£°£±£¶Ç¯£··î£²£¶Æü¤ËÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¤Î¸©Î©ÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à¤Ç¾ã³²¼Ô£±£¹¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¿¦°÷¤ò´Þ¤à£²£¶¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤é¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¿¸¥²Ö¤¬º£·î£²£¶Æü¡¢£±£°£°²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡££±£·Ç¯£µ·î¤«¤é·îÌ¿Æü¤Ë¸½¾ì¤Ç·ç¤«¤µ¤º²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¡£ÃÏ°è¤«¤é»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¸ì¤ê¹ç¤¤¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆóÅÙ¤È»ö·ï¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«¿®¤È³Î¿®¤ò¾¯¡¹»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£º£·î£²£¶Æü¸áÁ°¡¢Æ±±àÆþ¤ê¸ý¤ÎÄÃº²¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÁ°¤ÇÆ±²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÂÀÅÄ¸²¤µ¤ó¡Ê£¸£²¡Ë¤¬ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï£±£·Ç¯£³·î¡¢»ö·ï¸å¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯ÃÏ°è½»Ì±¤é¤¬½¸¤Ã¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆ±±à¤¬¤¢¤ëµìÁêÌÏ¸ÐÄ®°è¤Ë½»¤à¿Í¤òÃæ¿´¤Ë£±£°¿Í¼å¡£¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¡¢É÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¡¢·îÌ¿Æü¤Î¸¥²Ö³èÆ°¡¢ËèÇ¯¤ÎÌ¿Æü¤Ëµ¾À·¼Ô¤ò¼Å¡Ê¤·¤Î¡Ë¤Ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£°£°£´Ç¯¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç£³£¶Ç¯´Ö¡¢Æ±±à¤Ë¶Ð¤á¤¿¸µ¿¦°÷¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ö·ï¸å¡¢¼«¾Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Ê¡»ã¤ÎÃ´¤¤¼ê¤À¤Ã¤¿¼Ô¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤·¤Æ±à¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¸ÞÂÎËþÂ¤ò´ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡Ý¡£ÃÏ¸µ¤Çµ¯¤¤¿¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¶§¹Ô¤ËÌä¤¤¤Ï¤ä¤Þ¤º¡¢¹ÔÆ°¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£