¹âÅèÀ¯¹¨¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬£³£°£°£°±ß¤¯¤é¤¤¡×¿Íµ¤·Ý¿Í·Ð±Ä¤Î°û¿©Å¹¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤â¡Ä¤µ¤ó¤Þ¤Î°ì¸À¤Ç¼ý½¦
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÅèÀ¯¹¨¤¬£²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×¤ÎÇÏ¾ìÍµÇ·¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ø¤Î²Á³Ê¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÇÏ¾ì¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤í¤¤¤íÊ¬Ìî¿¤Ð¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¥È¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È·Ý¿Í¼¤á¤Þ¤·¤Æ¡£°û¿©Å¹£²Å¹¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤â¤¦¡×¤È¸½¾õ¤ò¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¹âÅè¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼Æé¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉ¾È½¤Ç¡£¶È³¦¤Î¥°¥ë¥á¤¿¤Á¤Ë¡×¤ÈÌ£¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤Í¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬¹â²á¤®¡£²¿¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ³¤±²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¹âÅè¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬£³£°£°£°±ß¤¯¤é¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¡£ÇÏ¾ì¤¬¡Ö¥³¡¼¥¹¤ËÁ´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥³¡¼¥¹¤Ç£´£¸£°£°±ß¤Ç¤¹¡×¤È¸í²ò¤ò²ò¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¹âÅè¤â¡Ö¥¢¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¤¹¤´¤¤¹â¤¤¡×¤È¾ù¤é¤º¡£ÇÏ¾ì¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¹âÅè¤µ¤ó¡¢¤¿¤Ö¤ó¸«´Ö°ã¤¤¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£