¡¡½÷Í¥¡¦°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÈÖÁÈ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö°á¾Ø¤¿¤Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î°áÁõ¤ò¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£»ç¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¿å¿§¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÇò¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÂç¿Í´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»ç¤Î¥É¥ì¥¹¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡¡¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Ê¤Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£