¤¢¤Î¡õ¿¹¹áÀ¡¡õÂ¼½Å°ÉÆà¡¢SNS¤Ç¤Î¡È°¸ý¡É¸ì¤ê¹ç¤¦¡¡Àé²ì·ò±Ê¤Ï¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤ÎÇº¤ß²ò·è
¡¡26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÈëÌ©¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¶¦Í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¤áÁÈ¤Î±à¡Ù¡Ê¸å11¡§56¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡ÖSNS¥¹¥È¥ì¥¹²ñÃÌ¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÄÀé²ì·ò±Ê¤¬ÄÅÅÄ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¡©
¡¡VTR¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¡õ¿¹¹áÀ¡¡õÂ¼½Å°ÉÆà¤¬¡¢SNS¤Ç´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤òËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹°¸ý¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼°¸ý¡×¡Ö¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð²¿¸À¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ò¥¶¤¬¤«¤é¤¢¤²¤ß¤¿¤¤¡×SNS¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¡¢¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀé²ì·ò±Ê¤¬ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£
