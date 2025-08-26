¡Ø¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡È¥Ð¥¹¥³¡ÉºÙ³·½¡¢¡È¥Þ¥Ù¤Á¤ã¤ó¡É¾®ß·Î¼ÂÀ¤È¡ØÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡Ù¤Ø¡¡¥´¡¼¥«¥¤¥ª¡¼¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö·ã¥¨¥â¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÙ³·½¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ØÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡Ù¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ø¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡È¥Ð¥¹¥³¡ÉºÙ³·½¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È¥Þ¥Ù¤Á¤ã¤ó¡É¾®ß·Î¼ÂÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡¢1975Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤éºÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Þ¤Ç¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤òÌÖÍå¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡Ù¡Ê27Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò¾®ß·Î¼ÂÀ¤È¶¦¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ø³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2011¡Ë¤Ç¡¢¾®ß·¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¿¥´¡¼¥«¥¤¥ì¥Ã¥É¤ò¡¢ºÙ³¤Ï¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤ÎÅ¨Ìò¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥³¡¦¥¿¡¦¥¸¥ç¥í¥¥¢¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ê¤ç¤¦¤¿¤È¤Ä¤¤¤ËÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¤Ø¡¢¡¢¡¢¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Ð¥¹¥³¤â¥é¥Ã¥Ñ¥é¥Ã¥¿¡¼¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¾Ð¡¡¤Ç¤â¥µ¥ê¡¼¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ2»þ´Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·Ð¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥´¡¼¥«¥¤¥ª¡¼¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡Ö½é¤á¤ÆËÜÊª¸«¤ì¤Æ´¶Æ°¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥´¡¼¥«¥¤¥À¥ê¥ó¤ò¾®ß·¤È°®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡Á¡©¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö·ã¥¨¥â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥ê¡¼¤Î»ö¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
