Ê¡»³²í¼£¡¢Èþ¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡Ö¼å¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×ÅìÌî·½¸ã»á¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°ºî¤Ë¼«¿®¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡ÛÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊ¡»³²í¼£¡¢½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤¬8·î26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê9·î12Æü¤è¤ê¸ø³«¡Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£Èþ¤ÎÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡»³²í¼£¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÃ»È±¡õ20Ç¯¸å¤ÎÄ¹È±»Ñ¤ÇÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¤·¤¿À®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¡¢°ìÆ±¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¤¿Âç³¬ÃÊ¤Ë²ÚÎï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
°ìÆ±¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Î´ü´Ö¤¬¾¯¤·¶õ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶õ¤¤¤¿´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È¤«¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡¢¤è¤êÉý¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÈó¾ï¤Ë´Ñ±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤Æ·ä¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤·¤Æ¡ÖIt¡Çs Show Time ¡ª¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯É÷¤Î±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¸å¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¡¢ÍÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ½©»³¤µ¤ó¡¢½é¤á¤ÆÉñÂæ°§»¢¤ËÎ©¤Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤ÄÅâÆÍ¤Ë½©»³¤Ë¿¶¤ë¤È¡¢½©»³¤Ï¡ÖÍ½Äê¤Ë¤Ê¤¤½çÈÖ¤ÇÃý¤ë¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÍÂ¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢½©»³¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìÌî·½¸ã»á¤¬ËÜºî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë´ó¤»¤¿¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÉÁ¼Ì¤ä±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö¸¶ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¡Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÅìÌîÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¸¶ºîÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ëÍýÍ³¤Ã¤Æ²¿¤À¡©±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡ÖÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤Î±ÇÁü²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤À¤·´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ÈÆ±»þ¤ËÈó¾ï¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¡Ø¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï·ë¹½¤¤¤¤¤È¤³¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Áá¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°·¤Ã¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤ì¤È¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯±Ç²è¤¬»ý¤ÄÎÉ¤µ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏµÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈÁ´¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
Ê¡»³¤È½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿À®ÅÄ¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡ØÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¡£¼¡¤ÎÆü¤«¤é¤¹¤´¤¯Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö´¥ÁçÈ©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¼å¤¤¡£¼å¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÅìÌî»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¤Î¼Â¼Ì²½¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Ä¿ÀÈøÉð»Ë¡ÊÊ¡»³¡Ë¤¬¡¢ÌÅ¤Î¿ÀÈø¿¿À¤¡ÊÍÂ¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
