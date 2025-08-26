»³¸ý¤Î³¤ÄìÃº¹Û¤ÇÆ¬³¸¹ü¤«¡¡¹ü¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¡¢È¯¸«Áê¼¡¤°
¡¡Àï»þÃæ¤ËÄ«Á¯¿Í¤ò´Þ¤à183¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Î³¤ÄìÃº¹Û¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¡×¤Ç26Æü¡¢°ä¹ü²ó¼ý¤ÎÀø¿åÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±´ÖÃÄÂÎ¤¬Æ¬³¸¹ü¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊª¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Ï25Æü¤Ë¤â¹ü¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤ò²ó¼ý¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¸©·Ù¤Ï¿Í¹ü¤«¤É¤¦¤«´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì±´ÖÃÄÂÎ¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼2¿Í¤¬³¤Ãæ¤Î¹£Æ»Æâ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢25Æü¤Ë²ó¼ý¤·¤¿¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·¤¤òÍú¤¤¤¿ÂÎ¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ï1942Ç¯2·î¡¢¹£Æâ¤Ø³¤¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£Ä«Á¯¿Í¤È¹Åç¡¢²ÆìÎ¾¸©½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿Í¤é¤¬»àË´¤·¤¿¡£