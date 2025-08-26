ÂæÏÑ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢ËÉºÒ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¶¯¤ß¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡ÊÀéÍÕÃæ±û¼Ò¡ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç21Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¶È³¦ºÇÂç¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè61²óJAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025¡×¤ËÂæÏÑ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢38¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ËÉºÒ´ØÏ¢¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¡Ë¤¬Â¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¥á¡¼¥«¡¼¤¬»ý¤ÄÀ½Â¤¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤äÄ¶¶¯ÎÏ²ûÃæÅÅÅô¡¢FSCÇ§¾Ú¡Ê¿¹ÎÓÇ§¾Ú¡ËÉÕ¤¤Î¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¡¢¥¥ã¥ó¥×´ØÏ¢ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÏÂæÏÑ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ï26¼Ò¤¬»²²Ã¡£³Æ¼Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¼Ò¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È¾¦ÃÌ¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ÈÂæÏÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÄ¹Ç¯Íè¡¢À½Â¤ÎÏ¤È½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸ÜµÒ¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤â¹â¤¤¿®ÍêÀ¤òÃÛ¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤«¤é¿®ÍÑ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çºÅÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜDIY¡¦¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¶¨²ñ¤ÎÃÝÅÄ¸÷µ®Éû²ñÄ¹¤ÏÃæ±û¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Ï¶áÇ¯ÌÀ³Î¤ËÊÑ²½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÊØÍø¤µ¤ä°Â¿´¡¢°ÂÁ´À¤ò¤è¤ê°ìÁØ½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤ËºÒ³²¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÉºÒÀ½ÉÊ¤Î½ÅÍ×À¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¶áÇ¯¡¢À¸»ºµòÅÀ¤òÃæ¹ñ¤«¤éÂæÏÑ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤Îµ»½Ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÂæÏÑ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¢ÍÌÌÀ¼î¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
