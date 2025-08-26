£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:00
¥Ï¥ó¥¬¥êーÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡6.5%¡¡Á°²ó¡¡6.5%
³ÈÂç¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô(IPCA)¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.33%¡ÊÁ°·îÈæ)
21:30¡¡
ÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-3.9%¡¡Á°²ó¡¡-9.4%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
22:00¡¡
ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.7%¡ÊÁ°´üÈæ)
ÊÆS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡2.25%¡¡Á°²ó¡¡2.79%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
23:00¡¡
ÊÆ¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÀ½Â¤¶È»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-20.0
ÊÆ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡96.5¡¡Á°²ó¡¡97.2
¥Þ¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢¥á¥¥·¥³Ãæ±û¶ä¹ÔÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
27Æü
2:00¡¡
ÊÆ2Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê690²¯¥É¥ë¡Ë
3:45¡¡
¥Þ¥Ã¥¯¥ì¥à²ÃÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥á¥¥·¥³Ãæ±û¶ä¹ÔÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥¬¥êーÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡6.5%¡¡Á°²ó¡¡6.5%
³ÈÂç¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô(IPCA)¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.33%¡ÊÁ°·îÈæ)
21:30¡¡
ÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-3.9%¡¡Á°²ó¡¡-9.4%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
22:00¡¡
ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.7%¡ÊÁ°´üÈæ)
ÊÆS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡2.25%¡¡Á°²ó¡¡2.79%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
23:00¡¡
ÊÆ¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÀ½Â¤¶È»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-20.0
ÊÆ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡96.5¡¡Á°²ó¡¡97.2
¥Þ¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢¥á¥¥·¥³Ãæ±û¶ä¹ÔÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
27Æü
2:00¡¡
ÊÆ2Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê690²¯¥É¥ë¡Ë
3:45¡¡
¥Þ¥Ã¥¯¥ì¥à²ÃÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥á¥¥·¥³Ãæ±û¶ä¹ÔÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£