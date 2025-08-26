¹ñÌ±ÅÞ¡¦ÍåÃÒ¶¯»á¡¢ÅÞ¼óÁª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ ÅöÁª¤Ê¤é28Ç¯ÁíÅýÁª¤Ëâº½¨±í»á¤òÍÊÎ©¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÍåÃÒ¶¯¡Ê¤é¤Á¤¤ç¤¦¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ï26Æü¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷3¿Í¤È¶¦¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢10·î18Æü¼Â»Ü¤ÎÅÞ¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡ËÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹ñÌ±ÅÞ¤Ï2028Ç¯¤Ë¹µ¤¨¤ëÁíÅýÁª¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¯¸¢Ã¥´Ô¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íå»á¤ÏÅÞ¼çÀÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÁíÅýÁª¤Ë¼«¿È¤Ï½ÐÇÏ¤»¤ºâº½¨±í¡Ê¤í¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡ËÂæÃæ»ÔÄ¹¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤È¤·¡¢âº»á¤ÎÍÊÎ©¤Ï¡Ö¹ñÌ±ÅÞ¤¬28Ç¯¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âè2ÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤â¼¨¤·¤¿¡£Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë±¿±Ä¤äÁªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂæËÌ»ÔÄ¹»þÂå¤Î¾¦¶È»ÜÀß·úÀß¤ò½ä¤ë¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÛÉÊ¸Å¯Èï¹ð¡áÁ°Ì±½°ÅÞ¼çÀÊ¡á¤ä¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ë¡Ê²ò¿¦ÀÁµá¡Ë±¿Æ°¤Î½ðÌ¾½¸¤á¤Ç¤ÎÊ¸½ñµ¶Â¤¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿²«Ï¤¶Óè§Èï¹ð¡á¹ñÌ±ÅÞÂæËÌ»ÔÅÞÉô¡Ê»ÙÉô¡ËÁ°¼çÇ¤°Ñ°÷¡á¤é¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
âº»á¤Ï23Æü¡¢¸½ÅÞ¼çÀÊ¤Î¼ëÎ©ÎÑ¡Ê¤·¤å¤ê¤Ä¤ê¤ó¡Ë»á¤«¤é¼¡´üÅÞ¼çÀÊ½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢24Æü¡¢ÊÆ´ØÀÇ¤ÎÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿ÂæÃæ¤Î»º¶È»Ù±ç¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¼ë»á¤Ï26Æü¡¢ºÆ¹Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢¦ ¸ôÍ§µ¹¿·ËÌ»ÔÄ¹¤ÏÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ
¸ôÍ§µ¹¡Ê¤³¤¦¤æ¤¦¤®¡Ë¿·ËÌ»ÔÄ¹¤Ï25Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢ÅÞ¼çÀÊÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸ô»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíÅýÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡Ë¸½ÁíÅý¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¹ñÌ±ÅÞ¤Ï2028Ç¯¤Ë¹µ¤¨¤ëÁíÅýÁª¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¯¸¢Ã¥´Ô¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íå»á¤ÏÅÞ¼çÀÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÁíÅýÁª¤Ë¼«¿È¤Ï½ÐÇÏ¤»¤ºâº½¨±í¡Ê¤í¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡ËÂæÃæ»ÔÄ¹¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤È¤·¡¢âº»á¤ÎÍÊÎ©¤Ï¡Ö¹ñÌ±ÅÞ¤¬28Ç¯¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
âº»á¤Ï23Æü¡¢¸½ÅÞ¼çÀÊ¤Î¼ëÎ©ÎÑ¡Ê¤·¤å¤ê¤Ä¤ê¤ó¡Ë»á¤«¤é¼¡´üÅÞ¼çÀÊ½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢24Æü¡¢ÊÆ´ØÀÇ¤ÎÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿ÂæÃæ¤Î»º¶È»Ù±ç¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¼ë»á¤Ï26Æü¡¢ºÆ¹Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢¦ ¸ôÍ§µ¹¿·ËÌ»ÔÄ¹¤ÏÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ
¸ôÍ§µ¹¡Ê¤³¤¦¤æ¤¦¤®¡Ë¿·ËÌ»ÔÄ¹¤Ï25Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢ÅÞ¼çÀÊÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸ô»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíÅýÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡Ë¸½ÁíÅý¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë