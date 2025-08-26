¡Ö´Ú¹ñ¤Ï°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¶¯¤¯¼¹Ãå¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆüËÜÍÊ¸îÈ¯¸À¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤¬È¿È¯¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡×
2025Ç¯8·î26Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê»ö¼Â¾åÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü´Ú¤òÊâ¤ß´ó¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤ÎÇ§¼±¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤Ë¶¯¤¯¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö²áµî¤Ëµ¯¤¤¿¤Ç¤¤´¤È¤Î¤»¤¤¤ÇÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤òÊâ¤ß´ó¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏÊâ¤ß´ó¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤ä¤ä¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤À¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÊÆ´Ú¶¨ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ´Ú´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸ý¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ê²á¤®¡×¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡£°Ö°ÂÉØ¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿È¿¿ÍÆ»Åª¤ÊÈÈºá¤À¡×¡Ö¼¹Ãå¤À¤Ã¤Æ¡©¡£Îò»Ë¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤òË¾¤à»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÎò»Ë¤òÈÝÄê¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤ò±Û¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂ¾¹ñ¤Î¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤¤¤Áµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀº¿À±ÒÀ¸¾åÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌ±Â²¤¬¼õ¤±¤¿¶ìÄË¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²Ã³²¹ñ¤«¤é¤Î¿´¤«¤é¤Î¼Õºá¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤ÉÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë