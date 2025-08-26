¡ÚÃæÆü¡ÛÀèÈ¯¥Þ¥é¡¼Ç´Åê¤â¡Ä20ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¤Ç¼Ú¶â12¡¡£ÃS½Ð¾ìÁè¤¤°ìÊâ¸åÂà
¡¡ÃæÆü¤Ï£²£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¼Ú¶â¡Ö£±£²¡×¡££³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆüÀèÈ¯¥Þ¥é¡¼¤Ï£´²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»Íµå¤«¤é°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ëµ¾Èô¤òµö¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££¶²ó¤â£²»Íµå¤«¤é°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤âËÌÂ¼¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£¡ÖÅÓÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃæÆüÂÇÀþ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦¾®Àî¤ÎÁ°¤Ë£¸²ó¤Þ¤Ç¥¼¥í¹Ô¿Ê¡££¹²ó¤ÏÀ±¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢º£µ¨£²£°ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¤À¡£¥Û¡¼¥à£µÏ¢ÇÔ¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²«¿®¹æ¤¬Åô¤Ã¤¿¡£